Актриса Ирина Мирошниченко попала в больницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народная артистка РСФСР, актриса Ирина Мирошниченко сейчас находится в медучреждении, за ее состоянием следят специалисты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МХТ имени Чехова.

До этого в Сети распространилась информация о том, что артистку доставили в больницу после остановки сердца.

"Ирина Петровна находится в клинике под постоянным наблюдением врачей", – рассказал собеседник агентства.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали актрису Ольгу Шувалову. Сообщалось, что причиной для этого стало ее отравление таблетками.

Однако позже агент Шуваловой Юлия Назметова опровергла эту информацию и объяснила, что актриса вызывала скорую помощь из-за проблем с давлением на фоне изменения погоды. Информацию о якобы попытке актрисы уйти из жизни она назвала "высосанной из пальца".



"В главной роли": Ирина Мирошниченко