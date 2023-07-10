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Культура

Комедийный сериал "Тяни, Сундук" вышел на онлайн-платформах в РФ

Комедийный сериал "Тяни, Сундук" вышел на онлайн-платформах в РФ

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На онлайн-платформах вышел комедийный сериал "Тяни, Сундук" – продолжение проекта "Зема". Сюжет остросоциальный.

Сериал "Тяни, Сундук" не только развлекает, но и обращает внимание на те проблемы, с которыми живет общество. Героя не устраивает, что в его деревне образовалась огромная свалка – она портит экологию. И Сундук находит способ исправить ситуацию – начинает звонить в Голливуд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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