"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Андрея Мягкова

Всесоюзная слава обрушилась на Андрея Мягкова, когда ему было уже 37 лет. 1 января 1976 года по Центральному телевидению показали картину Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" К концу жизни он вместе с женой Анастасией Вознесенской и вовсе закрылся от мира. Перестал ходить в театр, сниматься в кино, приглашать в дом гостей. Никто не знал, чем и как живут артисты, и почему они выбрали одиночество.

Подробнее о жизни артиста – в программе "Раскрывая тайны звезд".