Москва онлайн: специалисты расскажут, как превратить Россию в место съемок мирового кино

Фото: depositphotos/macor

7 июля в рамках форума "Российская креативная неделя. Москва фест" состоится панельная дискуссия "Россия – место для киносъемок. Какие условия важно обеспечить лучшим кинопроектам: мировой опыт".

Что страна и города должны сделать, чтобы привлечь продюсеров лучших кинопроектов на свою территорию? Чем руководствуются продюсерские команды при выборе основной локации для съемки? На эти и другие вопросы будут отвечать:



врио генерального директора "Роскино" Екатерина Наумова;

ведущий эксперт по кинотуризму и генеральный директор GlobeHoppers Абхиджет Р. Патиль;

президент CEO Asian Film Location Services Ltd Чандран Рутнам;

продюсер Freeland Films Production Co. Ltd, CEO Присана Трачаи;

руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин;

генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин;

директор кинокомиссии Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" Ольга Каверзина.

в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь! Ещё больше новостей —