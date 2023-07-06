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17:03

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Москва онлайн: специалисты расскажут, как превратить Россию в место съемок мирового кино

Фото: depositphotos/macor

7 июля в рамках форума "Российская креативная неделя. Москва фест" состоится панельная дискуссия "Россия – место для киносъемок. Какие условия важно обеспечить лучшим кинопроектам: мировой опыт".

Что страна и города должны сделать, чтобы привлечь продюсеров лучших кинопроектов на свою территорию? Чем руководствуются продюсерские команды при выборе основной локации для съемки? На эти и другие вопросы будут отвечать:

  • врио генерального директора "Роскино" Екатерина Наумова;
  • ведущий эксперт по кинотуризму и генеральный директор GlobeHoppers Абхиджет Р. Патиль;
  • президент CEO Asian Film Location Services Ltd Чандран Рутнам;
  • продюсер Freeland Films Production Co. Ltd, CEO Присана Трачаи;
  • руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин;
  • генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин;
  • директор кинокомиссии Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" Ольга Каверзина.

Смотрите прямую трансляцию 7 июля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурафестивалиМосква онлайн
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