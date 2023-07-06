17:03События
Москва онлайн: специалисты расскажут, как превратить Россию в место съемок мирового кино
Фото: depositphotos/macor
7 июля в рамках форума "Российская креативная неделя. Москва фест" состоится панельная дискуссия "Россия – место для киносъемок. Какие условия важно обеспечить лучшим кинопроектам: мировой опыт".
Что страна и города должны сделать, чтобы привлечь продюсеров лучших кинопроектов на свою территорию? Чем руководствуются продюсерские команды при выборе основной локации для съемки? На эти и другие вопросы будут отвечать:
- врио генерального директора "Роскино" Екатерина Наумова;
- ведущий эксперт по кинотуризму и генеральный директор GlobeHoppers Абхиджет Р. Патиль;
- президент CEO Asian Film Location Services Ltd Чандран Рутнам;
- продюсер Freeland Films Production Co. Ltd, CEO Присана Трачаи;
- руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин;
- генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин;
- директор кинокомиссии Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" Ольга Каверзина.
Смотрите прямую трансляцию 7 июля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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