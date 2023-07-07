Спасатели нашли еще одного туриста, пропавшего при сплаве в Бурятии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели обнаружили еще одного туриста, который пропал при сплаве на реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района в Бурятии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Кабанского района.

Собеседник агентства уточнил, что поиски еще двух пропавших продолжаются.

О происшествии стало известно 6 июля. Уточнялось, что перевернулись четыре катамарана с восемью туристами. Три человека спаслись, судьба пятерых была неизвестна.

На фоне ЧП региональная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Утром 7 июля спасателям удалось найти двух туристов. Мужчины подали сигнал о помощи, услышав звук вертолета Ми-8 МЧС России.

Посадка воздушного судна на данном участке была невозможна. В связи с этим спасатели высадились на ближайшей к месту территории и добрались до туристов пешком.

Двух пропавших в Бурятии туристов нашли живыми