13:25Происшествия
Спасатели нашли еще одного туриста, пропавшего при сплаве в Бурятии
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спасатели обнаружили еще одного туриста, который пропал при сплаве на реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района в Бурятии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Кабанского района.
Собеседник агентства уточнил, что поиски еще двух пропавших продолжаются.
О происшествии стало известно 6 июля. Уточнялось, что перевернулись четыре катамарана с восемью туристами. Три человека спаслись, судьба пятерых была неизвестна.
На фоне ЧП региональная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Утром 7 июля спасателям удалось найти двух туристов. Мужчины подали сигнал о помощи, услышав звук вертолета Ми-8 МЧС России.
Посадка воздушного судна на данном участке была невозможна. В связи с этим спасатели высадились на ближайшей к месту территории и добрались до туристов пешком.
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