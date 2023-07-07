Спасатели нашли двух туристов, пропавших при сплаве в Бурятии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спасателям удалось найти двух из пяти туристов, пропавших при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района в Бурятии. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС РФ.

"Двое туристов из пяти пропавших найдены живыми. Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета", – говорится в сообщении ведомства.

Двое пропавших мужчин подали сигнал о помощи, услышав звук вертолета. Однако посадка воздушного судна на данном участке была невозможна. В связи с этим спасатели высадились на ближайшей к месте территории добрались до туристов пешком.

Как сообщалось ранее, всего на четырех катамаранах находились восемь туристов. После инцидента спасти удалось только трем. В настоящее время спасатели продолжают поиски еще трех пропавших.

По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам происшествия.

