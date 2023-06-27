Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спасатели помогли мужчине, заблудившемуся в лесу Подмосковья после сеанса медитации. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

"Недалеко от железной дороги Москва – Александров, на территории Сергиево-Посадского лесничества, заблудился мужчина, который отправился туда помедитировать. Он так увлекся процессом, что после соединения с космосом, не смог самостоятельно найти дорогу домой. Пришлось звать на помощь", – отметили в сообщении.

В комитете уточнили, что лесничий совместно с сотрудниками поисково-спасательного отряда пытались установить местонахождение мужчины при помощи мобильного телефона, но им это сделать не удалось. В связи с этим спасатели решили подъехать с противоположной стороны леса. Там они включили сирену на служебном автомобиле.

По данным ведомства, мужчина смог сориентироваться по звуку сирены и вышел недалеко от деревни Дивово. Его там встретили спасатели и медработники. У мужчины диагностировали серьезное истощение и переохлаждение.



Уточняется, что до похода в лес мужчина не ел в течение пяти дней. Кроме того, в лес он отправился в одежде, которая совсем не подходила для прогулок.

Ранее сообщалось, что 20 июня спасатели нашли в тайге 29-летнюю жительницу Бурятии, которая потерялась 1 июня в Тункинском районе республики.

Отмечается, что девушка была найдена в удовлетворительном состоянии и передана бригаде скорой помощи. Во время ее поисков спасатели обследовали более 130 квадратных километров леса.

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