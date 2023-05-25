Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов доставили в Ставропольский край

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Группу белорусских туристов, которых ранее спасли в результате 36-часовой поисковой операции на Эльбрусе, доставили в Ставропольский край. Об этом рассказали в МЧС РФ.

"Поисково-спасательная операция на Эльбрусе успешно завершена. Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края", – передает РИА Новости сообщение спасателей.

По информации МЧС, их жизни ничего не угрожает.

23 мая сообщалось о пропаже шести туристов, которые выдвинулись на западный склон Эльбруса. Уточнялось, что в подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.

Для их поиска задействовали вертолет Ми-8 и беспилотник, а также группу из более 80 человек и 24 единицы техники. В свою очередь, глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту исчезновения туристов.

24 мая пропавших на Эльбрусе белорусских туристов нашли живыми. Выяснилось, что они находились на высоте 3 800 метров под вершиной горы Утюг.

