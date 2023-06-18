Трое москвичей пропали при прогулке на катере под Астраханью

Фото: vk.com/mchs_astrakhan

Трое жителей столицы пропали при прогулке на катере под Астраханью, в том числе один ребенок. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Астраханской области.

"Поступила информация об исчезновении в природной среде трех граждан 1978, 1979 и 2011 годов рождения (жители Москвы), которые утром 17 июня вышли на катере с подвесным мотором Yamaha-100 из Астрахани и направились в сторону поселка Станья", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что последний раз туристы выходили на связь 17 июня в 14:00. Спасательная бригада приступила к поискам пропавших. В операции задействовали три единицы техники и шесть человек.

Ранее около 30 туристов, среди которых 21 россиянин, получили травмы различной степени тяжести в аварии быстроходного катера у берегов острова Пхукет в Таиланде.

В информационном центре администрации провинции Пхукет заявили, что на катере находились 33 человека и четыре члена экипажа, которые 17 мая возвращались на Пхукет с соседних островов. В 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер врезался в бетонную сигнальную вышку.

Шесть человек получили относительно тяжелые травмы, 13 человек – травмы средней тяжести, 18 человек – легкие травмы.



Более 20 россиян получили травмы в результате аварии катера у острова Пхукет