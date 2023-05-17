Более 20 россиян получили травмы в результате аварии катера у острова Пхукет

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Около 30 туристов, среди которых 21 россиянин, получили травмы различной степени тяжести в аварии быстроходного катера у берегов острова Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости.

В информационном центре администрации провинции Пхукет заявили, что на катере находились 33 человека и четыре члена экипажа, которые 17 мая возвращались на Пхукет с соседних островов. В 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер врезался в бетонную сигнальную вышку.

Шесть человек получили относительно тяжелые травмы, 13 человек – травмы средней тяжести, 18 человек – легкие травмы. Еще двое не пострадали, отметили в администрации.

Всего на катере находились четыре гражданина Таиланда, 21 россиянин, 9 граждан Казахстана, два гражданина Китая и один гражданин Украины. Все пострадавшие были доставлены в больницы острова, добавили в сообщении.

Администрация провинции Пхукет, ссылаясь на полицию, заявила, что причиной произошедшего могла стать халатность капитана судна.

Генконсульство РФ в Пхукете подтвердило информацию о происшествии. Сотрудники миссии посетили один из госпиталей, куда были направлены россияне с тяжелыми травмами.

"Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь", – сообщается в телеграм-канале консульства.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно из Китая перевернулось в центральной части Индийского океана, вследствие чего пропали 17 граждан КНР, 17 граждан Индии и пять граждан Филиппин. Председатель КНР Си Цзиньпин дал указания китайским дипломатам за рубежом оказать помощь в поисках возможно выживших.

