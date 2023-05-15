Посольство РФ на Филиппинах не подтвердило обнаружение пропавшей россиянки

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Посольство Российской Федерации на Филиппинах не подтвердило обнаружение пропавшей в республике россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в стране.

"Посол лично связался с руководителем ФНП (Филиппинской национальной полиции. – Прим. ред.) по указанному консульскому вопросу, ожидаем от партнеров официальный ответ. Подтвердить информацию об обнаружении Юлии Чумак на территории Филиппин на данный момент не представляется возможным", – отметили в сообщении.

В диппредставительстве напомнили, что запросы о пропаже россиянки были направлены в ФНП, Национальное бюро расследований и Бюро иммиграции.

Ранее в посольстве России на Филиппинах заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего. О пропаже девушки сообщила ее мать Татьяна Ковалева. По ее словам, девушка прибыла в Манилу еще 6 мая для работы в одной из местных компаний, но перестала выходить на связь.

Накануне вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что Чумак, пропавшая на Филиппинах, была найдена живой.



Москвичка Юлия Чумак пропала по пути на Филиппины