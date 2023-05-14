Россиянку, пропавшую на Филиппинах, нашли живой

Фото: 123RF/robath

Россиянка Юлия Чумак, пропавшая на Филиппинах, была найдена живой, заявил вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Наша гражданка Юлия Чумак… найдена – она жива и здорова", – передает его слова РИА Новости.

Ранее в посольстве РФ на Филиппинах заявляли, что выясняют обстоятельства произошедшего. О пропаже девушки сообщила ее мать Татьяна Ковалева.

По ее словам, девушка прибыла в Манилу еще 6 мая для работы в одной из местных компаний, но перестала выходить на связь.

В октябре 2022 года в Таиланде было найдено тело пропавшей россиянки.

Ее обнаружили в море в километре от места, где она могла войти в воду. Полиция опознала тело по купальнику приметного цвета с фотографии, которую предоставили друзья погибшей.



Москвичка Юлия Чумак пропала по пути на Филиппины