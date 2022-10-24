Спасатели ищут группу туристов на Курилах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Курилах группа туристов обратилась за помощью к спасателям, операция по их поиску проводится в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Сахалинской области.



Уточняется, что спасателям в субботу поступило сообщение о том, что у трех участников зарегистрированной группы появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры.

Однако из-за погодных условий спасатели не смогли использовать вертолет, поэтому было принято решение отправиться на катере по морю.

В понедельник, 24 октября, шестеро спасателей высадились на побережье для поиска туристов в пешем порядке.

"Ориентировочное расстояние по пересеченной местности составляет около 10 километров. Выход на связь будет организован каждые три часа", – говорится в сообщении МЧС.

Ранее служащие Росгвардии спасли семерых человек в Керченском проливе. Во время первого инцидента группу отдыхающих из трех человек на самодельном плоту унесло от берега. Росгвардейцы отправились им на помощь на спасательном катере "СКАТ" и доставили людей на берег. Чуть позже с другой группой отдыхающих произошел аналогичный случай.

Также была спасена одна пожилая женщина. В районе Молодежного пляжа она запуталась в рыболовной сети и чуть не утонула, однако военнослужащим удалось оперативно вытащить ее из воды.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!