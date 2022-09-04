Не менее 9 мигрантов утонули в реке при попытке пересечь границу Мексики и США – СМИ

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Не менее девяти человек утонули в реке Рио-Гранде при попытке пересечь границу Мексики и Соединенных Штатов, сообщает ABC News.

Отмечается, что шесть тел обнаружили американские пограничники, а их мексиканские коллеги нашли еще троих утонувших. По предварительным данным, из реки удалось спасти 37 человек. По информации телеканала, все погибшие были нелегальными мигрантами.

"Американские бригады спасли из реки 37 человек и задержали 16, в то время как мексиканские власти взяли под стражу 39 мигрантов. <...> Опасная попытка пересечения границы в районе, где уровень реки поднялся более чем на два метра за один день", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что 12 мигрантов погибли при крушении четырех лодок у берегов Туниса. Всего на лодках находились 120 человек, 98 из которых были спасены.

До этого более 90 мигрантов, направлявшихся из Ливии в Европу, погибли в результате крушения лодки в водах Средиземноморья. В живых остались четыре человека.