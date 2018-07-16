У берегов Испании спасли почти 500 мигрантов

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За выходные у южных берегов Испании спасли около 500 мигрантов, сообщает РИА Новости.

Испанская служба спасения на море только за субботу обнаружила 12 лодок с нелегалами. На борту было 240 человек. Позднее патрульные катера гражданской гвардии нашли в море 100 мигрантов.

Спасатели, вышедшие в море в воскресенье, в водах Гибралтарского пролива встретили шесть лодок с беженцами.

В последнее время поток мигрантов в Испанию значительно увеличился. По данным Международной организации по миграции, с начала года до берегов Испании по Средиземному морю добрались более 16 тысяч мигрантов. Такое же количество беженцев добралось до берегов Италии.

В прошлом году примерно за такой же период времени речь шла о шести с половиной тысяч человек.

С начала года общий поток нелегалов в Европу составил 48 тысяч 629 человек. При этом 1422 переселенца утонули в море.