У берегов Испании спасли почти 500 мигрантов

16 июля, 00:44
Фото: AP/Andrew Medichini
За выходные у южных берегов Испании спасли около 500 мигрантов, сообщает РИА Новости.
Испанская служба спасения на море только за субботу обнаружила 12 лодок с нелегалами. На борту было 240 человек. Позднее патрульные катера гражданской гвардии нашли в море 100 мигрантов.
Спасатели, вышедшие в море в воскресенье, в водах Гибралтарского пролива встретили шесть лодок с беженцами.
В последнее время поток мигрантов в Испанию значительно увеличился. По данным Международной организации по миграции, с начала года до берегов Испании по Средиземному морю добрались более 16 тысяч мигрантов. Такое же количество беженцев добралось до берегов Италии.
В прошлом году примерно за такой же период времени речь шла о шести с половиной тысяч человек.
С начала года общий поток нелегалов в Европу составил 48 тысяч 629 человек. При этом 1422 переселенца утонули в море.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: