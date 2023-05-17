Китайское рыболовецкое судно перевернулось в Индийском океане, 39 человек пропали

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Рыболовецкое судно из Китая перевернулось в центральной части Индийского океана, пропало 39 человек. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.

"Находившиеся на борту 39 человек пропали, среди них 17 граждан КНР, 17 граждан Индии и пять граждан Филиппин. На настоящий момент никто из пропавших не найден, спасательно-поисковые работы продолжаются", – заявили на телевидении.

Уточняется, что судно принадлежало компании Penglaiyingyu Co. Ltd и базировалось в восточной провинции Шаньдун.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указания китайским дипломатам за рубежом, а также министерствам сельского хозяйства и транспорта оказать помощь в поисках возможно выживших. Он также распорядился согласовать международную поисково-спасательную поддержку.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно "Калтан" из РФ загорелось у берегов Южной Кореи. Тогда пропали четыре человека.

Впоследствии корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырех российских моряков. Среди остававшихся на борту "Калтана" членов экипажа числились помощник капитана, повар и двое матросов.