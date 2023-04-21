Тела четырех пропавших моряков РФ нашли после пожара на судне "Калтан"

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Спасатели нашли тела четырех моряков, остававшихся на рыболовецком судне "Калтан", которое сгорело у берегов южнокорейского города Ульсан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

"Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырех российских моряков", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что среди остававшихся на борту "Калтана" членов экипажа числились помощник капитана, повар и двое матросов.

Как рассказали РИА Новости в Генконсульстве РФ в Пусане, к настоящему времени судно уже отбуксировали в порт Ульсана. Это должны были сделать еще к 07:00 по московскому времени, но буксировку отложили из-за плохих погодных условий.

О пожаре на "Калтане", приписанном к порту Владивостока, стало известно минувшей ночью. Судно перевозило 100 тонн морепродуктов. В момент инцидента на нем находились 25 россиян.

Позже в Росрыболовстве сообщили, что спасатели вывезли на берег 21 члена экипажа. Двое из них пострадали, они получили незначительные ожоги. Еще четверо оставались на борту. Их поиски осложнялись пожаром.

