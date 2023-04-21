10:23 (обновлено 21.04.2023 10:56)Происшествия
Тела четырех пропавших моряков РФ нашли после пожара на судне "Калтан"
Фото: телеграм-канал Amur Mash
Спасатели нашли тела четырех моряков, остававшихся на рыболовецком судне "Калтан", которое сгорело у берегов южнокорейского города Ульсан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.
"Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырех российских моряков", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что среди остававшихся на борту "Калтана" членов экипажа числились помощник капитана, повар и двое матросов.
Как рассказали РИА Новости в Генконсульстве РФ в Пусане, к настоящему времени судно уже отбуксировали в порт Ульсана. Это должны были сделать еще к 07:00 по московскому времени, но буксировку отложили из-за плохих погодных условий.
О пожаре на "Калтане", приписанном к порту Владивостока, стало известно минувшей ночью. Судно перевозило 100 тонн морепродуктов. В момент инцидента на нем находились 25 россиян.
Позже в Росрыболовстве сообщили, что спасатели вывезли на берег 21 члена экипажа. Двое из них пострадали, они получили незначительные ожоги. Еще четверо оставались на борту. Их поиски осложнялись пожаром.
Российское рыболовецкое судно загорелось у берегов Южной Кореи
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