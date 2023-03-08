Пламя охватило рыболовецкое судно под российским флагом в Стамбуле

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Возгорание произошло на рыболовецком судне под российским флагом, ремонтируемом на верфи в районе Тузла в Стамбуле. Об этом информирует издание Milliyet.

По данным газеты, огонь вспыхнул около 19:00.

"Работники, увидевшие пожар в жилой зоне судна, сообщили о ситуации в пожарную бригаду. В район были направлены пожарные бригады из районов Тузлы, Пендика, Картала и Орханлы", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что экипаж загоревшегося судна под флагом РФ смогли эвакуировать. По информации агентства DHA, сейчас спасатели ликвидируют пламя.

Ранее сообщалось, что в здании Главного управления МВД по Москве на улице Петровке на третьем этаже произошло возгорание. Пожар удалось локализовать в 19:07, а ликвидировать – в 19:15. Уточнялось, что там воспламенились строительные материалы и отделка на площади 30 квадратных метров.

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