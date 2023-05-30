Потерпевшее крушение из-за непогоды судно в Италии было перегружено – СМИ

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Судно, которое перевернулось на озере Лаго-Маджоре в Италии, было перегружено, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на данные прокуратуры.

По информации издания, на борту находились 24 человека при допустимой вместимости 15 человек. Кроме того, судно отправилось на прогулку, несмотря на предупреждение о непогоде. Автор статьи считает, что эти факты могут стать основанием для обвинения владельца судна Клаудио Карминати в непреднамеренном убийстве.

Крушение морской яхты произошло на итальянском озере Лаго-Маджоре 28 мая. Уточнялось, что из-за сильного ветра судно перевернулось и затонуло у берегов селения Лизанца. Большая часть пассажиров сумела доплыть до берега самостоятельно, однако четыре человека погибли.

В СМИ появилась информация о том, что погибшими могут быть 50-летняя уроженка России Анна Божкова, которая была супругой капитана судна, 53-летний гражданин Израиля, работавший на спецслужбы еврейского государства, и два сотрудника секретных служб Италии: 62-летний мужчина и 53-летняя женщина.

