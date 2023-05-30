Уроженка России и сотрудники спецслужб погибли в Италии при крушении яхты – СМИ

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Крушение морской яхты произошло на итальянском озере Лаго-Маджоре 28 мая, одной из погибших стала уроженка России Анна Божкова. Об этом сообщает VareseNews.

Сообщается, что яхта перевернулась и затонула у берегов селения Лизанца, на борту судна находились 25 человек. Большая часть пассажиров сумела доплыть до берега самостоятельно, однако четверо человек погибли.

Помимо 50-летней Анны Божковой, которая была женой итальянского шкипера, в происшествии погибли 53-летний гражданин Израиля, работавший на спецслужбы еврейского государства, и два сотрудника секретных служб Италии: 62-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Уточняется, что трагедия произошла из-за внезапно налетевшего сильного ветра, который и перевернул судно.

Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно загорелось у берегов Южной Кореи. На борту было 25 человек экипажа, 4 человека погибли, остальных южнокорейской береговой охране удалось спасти.