Генконсульство заявило, что 11 россиян остаются в больницах Пхукета после аварии с катером

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В медучреждениях Пхукета находятся 11 россиян, которые накануне пострадали при столкновении катера с сигнальной вышкой. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Генерального консульства России в Пхукете.

"18 мая сотрудники Генконсульства посетили всех находящихся в медицинских учреждениях провинции россиян, пострадавших в результате столкновения скоростного катера с сигнальной вышкой вблизи Пхукета. На стационарном лечении находятся 11 российских граждан", – сообщается в публикации.

Ведомство подчеркивает, что угрозы для их жизней нет. Генконсульство предоставляет пострадавшим консультационную поддержку, а также готово оказать иную помощь.

17 мая у берегов Пхукета в Таиланде быстроходный катер врезался в бетонную сигнальную вышку в 100 метрах от пирса бухты Чалонг. На борту судна находились 33 пассажира и четыре члена экипажа. В результате пострадали порядка 30 человек, в том числе 21 россиянин.

Позднее один из пострадавших граждан РФ рассказал о своем самочувствии. Мужчина отметил, что его госпитализировали вместе с супругой.

