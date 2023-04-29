"Раскрывая тайны звёзд": кино братьев Вайнеров

Имена братьев Вайнеров не отделимы друг от друга. Аркадий и Георгий создали целый детективный мир, в который долгие годы были погружены абсолютно все советские читатели и телезрители.

Они были не похожи друг на друга ни внешне, ни по характеру. Лентяй и двоечник Георгий и отличник и активист Аркадий. Они выбрали для себя разное будущее, но у судьбы были свои планы. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".