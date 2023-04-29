Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Культура

"Раскрывая тайны звёзд": кино братьев Вайнеров

"Раскрывая тайны звёзд": кино братьев Вайнеров

"Тайны души": Эдуард Бояков

"Ночью The City": война платформ

"The City": Виктор Добронравов показал свой любимый маршрут по Москве

Гаркалину поставили памятник на Миусском кладбище в Москве

"Золотая рыбка": Татьяна Устинова

"Юмор на все времена": Сергей Филиппов

Южнокорейский триллер "Воспоминание об убийстве" вышел в повторный прокат

Сеансы Московского международного кинофестиваля посетили 38 тысяч зрителей

"Ночью The City": Московский международный кинофестиваль

Имена братьев Вайнеров не отделимы друг от друга. Аркадий и Георгий создали целый детективный мир, в который долгие годы были погружены абсолютно все советские читатели и телезрители.

Они были не похожи друг на друга ни внешне, ни по характеру. Лентяй и двоечник Георгий и отличник и активист Аркадий. Они выбрали для себя разное будущее, но у судьбы были свои планы. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

Читайте также
Программа: Раскрывая тайны звёзд
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика