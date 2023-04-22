"Тайны души": Сергей Варчук

Он мечтал о мореходном училище, но не прошел по медицинским показаниям. А в Ленинградском Кораблестроительном институте преподавательнице не понравился его внешний вид, и она завалила абитуриента на экзамене по физике. В 1982 году выпускник Школы-студии МХАТ – Сергей Варчук проснулся знаменитым.

Фильм Бориса Дурова "Не могу сказать "прощай" в считанные дни стал советским кинохитом. Над непростой историей любви главных героев плакали миллионы зрителей. Его заветная мечта стать военным моряком осталась в далеком детстве. Но примерить погоны Сергею Варчуку все же довелось. За роль красноармейца Светлова в советский картине "Голова Горгоны" актера наградили премией КГБ СССР.

И хотя театральных ролей у Сергея Варчука не так и много, он не уходит из его жизни. В театре "Луны" актер выходит на сцену в спектаклях "Ночь нежна" и "Пролетая над гнездом кукушки". А в театре Комедии популярный артист по-прежнему собирает восторженные зрительские отзывы. "Идеальный муж", "Похороните меня за плинтусом" – эти спектакли с участием Сергея Вачука особенно полюбились московской публике.

О жизни актера – в программе "Тайны души".