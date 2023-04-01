"Откройте, Давид": Влад Лисовец

О новой реальности, внутренней красоте и поколении тик-тока. Давид Виннер провел день с российским стилистом – Владиславом Лисовцом.

Почему Россия не является страной высокой моды и стиля? Кого обижает красота? Как Владислав научился любить "желтую" прессу? На каком языке нужно разговаривать с молодым поколением, чтобы они услышали? И как программа о моде с Владом Лисовцом и Надеждой Бабкиной превратилась в социальный проект?

На эти и другие вопросы в программе "Откройте, Давид" ответил Влад Лисовец.