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13 марта, 22:50

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"Мой район. Навигатор": театр Олега Табакова ждет большой ремонт в 2023 году

"Мой район. Навигатор": театр Олега Табакова ждет большой ремонт в 2023 году

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Театр Олега Табакова ждет большой ремонт в 2023 году. В рамках работ будет приведено в порядок историческое здание на улице Чаплыгина в Москве. Театр занимает в здании особняка 1900 года подвал и первый этаж.

В первую очередь специалисты приведут в порядок стены дома, своды подвала, а также потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. Усовершенствуют технологическое оснащение театра: сделают современное освещение, звук и улучшат шумоизоляцию.

Также обновят сам зрительный зал. После реставрации рядом с чугунной лестницей, которая соединяет фойе и зал, появится панно в стиле фэнтези.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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