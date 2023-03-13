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"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на улице Куусинена

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на улице Куусинена

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В Хорошёвском районе Москвы стартует капитальный ремонт шедевра советского неоклассицизма. Это жилой дом на улице Куусинена. Его построили в 1955 году. Специалисты разработали уникальный проект работ, который учитывает все особенности здания.

Специалисты промоют керамические блоки и кирпич, затем заменят облицовочную плитку и покрасят все поверхности. Также там восстановят оконные наличники и лепнину. Кроме того, отремонтируют входные группы и балконы, обновят отливы и водосточные трубы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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