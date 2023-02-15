"Актуальный репортаж": 3 тыс автомобилей "Москвич" появятся в такси и каршеринге

Пассажиры такси и пользователи каршерингов скоро смогут оценить новые автомобили марки "Москвич". В ближайшее время парки этих сервисов получат три тысячи таких машин, а в будущем будет еще больше поставок.

Только столичному рынку требуется от 30 до 40 тысяч машин в год. Подходят ли компаниям-перевозчикам "Москвичи"? И повлияет ли эта замена на стоимость поездок?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.