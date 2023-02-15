Путин поручил активизировать работу по формированию подразделений МЧС в новых регионах

Владимир Путин поручили активизировать работу по формированию подразделений МЧС РФ в новых регионах. Об это президент заявил на коллегии министерства.

Он заявил, что пожарные и другие спасательные службы должны быть укомплектованы всем необходимым. Глава государства также отметил мужество и решительность сотрудников министерства в ходе специальной военной операции.

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