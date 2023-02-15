Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" – начале Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по строительству первого участка Троицкой линии метро с 11 станциями завершатся в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра станции "ЗИЛ".

Мэр напомнил, что вокруг первой очереди Троицкой линии метро проживают порядка миллиона человек. Собянин подчеркнул, что все работы проходят по графику. Станция "ЗИЛ" является одной из крупнейших на данной ветке.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что протяженность участка Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка" составляет 25,2 километра. Там расположены станции "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская" ("Мамыри"), "Бачуринская" и "Коммунарка".

Возведение станции "ЗИЛ" стартовало в конце 2021 года. Она находится вдоль МЦК у пересечения с проспектом Лихачева. Предполагается, что во время открытия станции пассажиропоток ТПУ составит 15,8 тысячи человек в день. А учитывая постепенный рост заселенности новых жилых комплексов – до 52,4 тысячи человек в сутки к 2028 году.

На данном этапе специалисты завершают строительство ограждающих конструкций. Также проводится выемка грунта и крепление котлована, устройство основных конструкций. Завершить проходку планируют летом 2023 года.

Собянин также рассказал, что мост через затон Новинки специалисты возведут до конца текущего года. Градоначальник подчеркнул, что благодаря этому набережная Шагала соединится с улицей Южнопортовой. В пресс-службе мэра и правительства столицы поделились, что возведением моста начали заниматься в феврале 2021 года.

Помимо этого объекта длиной 615 метров с четырьмя полосами движения в обоих направлениях, специалисты возведут участки Проектируемого проезда № 4062 от бульвара Братьев Весниных до улицы Мустая Карима общей длиной 3,9 километра и участок улицы Лисицкого в районе примыкания к Проектируемому проезду № 4062 длиной 552 метра. В общей сложности в рамках проекта здесь появится более 5 километров дорог.

По данным пресс-службы, магистраль поможет улучшить транспортное обслуживание более 200 тысяч человек, которые живут в этом районе.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты выполнили более чем на 30% проходку тоннелей между станциями "ЗИЛ" и "Крымская". Тоннелепроходческие комплексы "Александра" и "София" прошли около 600 метров каждый, заявил он.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!