Трамваи № 32 и 46 снова будут курсировать через Госпитальную площадь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 15 февраля возобновится движение трамваев через Госпитальную площадь. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

С 2019 года трамваи № 32 и 46 не ходили между станциями "Авиамоторная" и "Семеновская" из-за строительства одного из крупнейших ТПУ на востоке Москвы. Во время ограничений на этом участке были проведены работы по обособлению путей в Семеновском проезде.

"В этом году в столице продолжат физическое обособление путей по поручению Сергея Собянина", – сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

маршрут № 32 будет идти от Курского вокзала через станции метро "Авиамоторная" и "Лефортово" до "Партизанской";

маршрут № 46 объединится с маршрутом № 2. Он будет курсировать через метро "Семеновская", "Лефортово" и "Авиамоторная" до 3-й Владимирской улицы;

маршрут № 43 вместо Красноказарменной улицы и шоссе Энтузиастов будет идти через станцию "Бауманская" до Сокольнической заставы;

временный автобус 032 продолжит работать до 19 февраля. Во время закрытия участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля проезд на этом маршруте будет бесплатным.

Все трамвайные депо Москвы обновят до конца 2040 года

Ранее сообщалось , что в Москве все трамвайные депо реконструируют до конца 2040 года. Во всех корпусах будет новейшее оборудование для обслуживания современных вагонов, открытые площадки депо станут шире и вместительнее, улучшатся условия труда для сотрудников и водителей.

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