Все трамвайные депо Москвы обновят до конца 2040 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве все трамвайные депо реконструируют до конца 2040 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте отметили, депо имени Апакова, куда поступят 60 современных трамваев, обновят до конца 2023 года. Кроме того, до 2025 года на месте бывшего 7-го троллейбусного парка появится новое Нагатинское трамвайное депо.

"В итоге в ремонтных корпусах всех депо Москвы будет новейшее оборудование для обслуживания современных вагонов, открытые площадки депо станут шире и вместительнее, улучшатся условия труда для сотрудников и водителей", – говорится в сообщении.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в городе продолжают пополнять трамвайный парк новыми вагонами. По его словам, власти хотят, чтобы к концу 2023 года в столице работали лишь современные низкопольные трамваи.

Ликсутов добавил, что подвижной состав четырех депо уже полностью обновили.

"Для обслуживания вагонов последнего поколения все трамвайные депо столицы должны соответствовать современным стандартам – именно на это направлена программа их полного обновления, которая рассчитана до 2040 года", – отметил заммэра.

Он уточнил, что в будущем в столице будут работать семь площадок для обслуживания трамваев.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве обновили 27 километров трамвайных рельс и 17 тысяч шпал. На отремонтированных участках трамваи стали ходить плавнее и примерно на 20% тише. Также поездки на этом виде транспорта стали быстрее.



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