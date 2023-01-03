Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В этом году в Москву поступят 50 современных трамваев российского производства, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Новые низкопольные вагоны будут оборудованы кондиционерами и другими пассажирскими сервисами для комфортного и безопасного проезда.

"В 2023 году в Москву поступит 50 трамваев последнего поколения. Это позволит полностью завершить обновление столичного трамвайного парка", – отмечается на портале.

Более 500 трамваев российского производства с 2017 года было закуплено для перевозки пассажиров, из которых 464 – трехсекционные "Витяз-Москва" и 40 – односекционные.

Вагоны специально разработали для передвижения в Москве. В трехсекционных трамваях установили 70 мест для сидения, а в односекционных – 40 мест. Отмечается, что трехсекционные трамваи рассчитаны на перевозку до 260 пассажиров. Трамваи оборудованы системой климат-контроля, разъемами для подзарядки гаджетов, медиаэкранами, креплениями для велосипедов и колясок.

"В 2023 году в столицу поступит еще 50 новых трамваев, и обновление трамвайного парка будет завершено на 100 процентов. Растет и комфорт поездок – все новые вагоны низкопольные, оснащены кондиционерами и другими пассажирскими сервисами", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В прошлом году в столицу поступило 43 вагона "Витязь-Москва". К 2025 году планируется приобрести 150 современных трамваев.

Ранее сообщалось, что по-новогоднему украшенный трамвай "Витязь" вышел на маршрут А в центре Москвы. Трамвай отходит от метро "Чистые пруды", проезжает "Третьяковскую", Павелецкий вокзал и заканчивает свой маршрут на Новоконной площади.

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