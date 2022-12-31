Новогодний трамвай вышел на маршрут А в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

По-новогоднему украшенный трамвай "Витязь" вышел на маршрут А в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Вы узнаете его по нашему фирменному праздничному оформлению. Внутри – подсветка, пышные хвойные гирлянды и другие новогодние украшения", – говорится в сообщении.

Трамвай отходит от метро "Чистые пруды", проезжает "Третьяковскую", Павелецкий вокзал и заканчивает свой маршрут на Новоконной площади.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии метро запустили новогодний поезд "Еж". Теперь состав красного цвета, а вагоны внутри украшены гирляндами, еловыми ветками и елочными шарами.



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