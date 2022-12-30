Пассажиры столичного метро смогут посмотреть новогоднее обращение Путина в прямом эфире

Фото: kremlin.ru

Пассажиры метро смогут в прямом эфире посмотреть новогоднее обращение Владимира Путина, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Видеотрансляцию запустят на 22 тысячах экранов в вагонах поездов на всех линиях подземки. Аудиотрансляцию можно будет услышать на эскалаторах, в переходах и вестибюлях станций.

"По поручению Сергея Собянина городской транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение президента РФ", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Московском метрополитене запустили сверкающий новогодний поезд "Москва-2020", украшенный миллионами кристаллов. Его можно увидеть на Кольцевой линии.

Ликсутов отметил, что всего в столичном метро по поручению Сергея Собянина в этом году запустили 13 праздничных поездов. При этом сверкающий состав был запущен впервые.



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