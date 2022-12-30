В метро Москвы запустили сверкающий новогодний поезд

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене запустили сверкающий новогодний поезд "Москва-2020", украшенный миллионами кристаллов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы запустили первый в истории метро сверкающий новогодний поезд. Его можно поймать на Кольцевой линии. Каждый из семи вагонов самого современного поезда "Москва-2020" украсили кристаллами – всего использовано 23,8 миллиона штук", – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что всего в столичном метро по поручению Сергея Собянина в этом году запустили 13 праздничных поездов. При этом сверкающий состав был запущен впервые.

"Надеемся, он поднимет настроение всем пассажирам. Большую часть расходов по украшению городского транспорта в этом году взяли на себя производители", – добавил Ликсутов.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро снова запустили новогодний поезд "Еж". Внутри вагонов можно увидеть сияющие гирлянды, еловые ветки и стильные огненно-золотые шары.

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