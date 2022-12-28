На Таганско-Краснопресненской линии запустили новогодний поезд "Еж"

Фото: Дептранс Москвы

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро снова запустили новогодний поезд "Еж". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В этом году мы обновили дизайн – теперь состав красного цвета. Внутри вагонов вы увидите сияющие гирлянды, еловые ветки и стильные огненно-золотые шары", – говорится в сообщении.

Чтобы москвичи могли застать новогодний состав, Дептранс подготовил специальное расписание. Так, например, 31 декабря в течение дня поезд пройдет через каждую станцию шесть раз.

Ранее сообщалось, что предстоящие новогодние праздники в метро будут ходить 13 украшенных поездов. Их можно будет увидеть в том числе на Кольцевой, Сокольнической, Арбатско-Покровской и некоторых других линиях.

Кроме того, на улицы города выйдут украшенные гирляндами автобусы, электробусы и трамваи. Также в этом году украсили машины такси, на них нанесли специальную обклейку.



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