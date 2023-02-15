Боевика полка "Азов" задержали в Ростове-на-Дону

Фото: ФСБ России

ФСБ России рассказала о задержании в Ростове-на-Дону боевика полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), который попал на территорию РФ под видом беженца.

Отмечается, что он занимался пропагандой терроризма среди молодежи.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, являющегося членом запрещенной в России террористической организации – украинского националистического полка "Азов", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Силовики изъяли у мужчины агитационные материалы и запрещенную символику. В отношении него завели уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

Оказалось, что мужчина вошел в состав полка еще в 2016 году. Он также был участником марша украинских националистов.

Ранее стало известно, что иностранные спецслужбы задействуют российские почтовые платформы для поиска данных о российской спецоперации на Украине и ее участниках.

Выяснилось, что они используют адреса электронной почты, схожие по названиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти. Через них они массово отправляют в разные учреждения электронные письма с приложением псевдоофициальных запросов.

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