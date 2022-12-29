Последний корпус проблемного ЖК Sky House ввели в эксплуатацию в центре Москвы

Фото: vk.com/komitet.invest

Последний корпус жилого комплекса Sky House, строительство которого началось в 2008 году, ввели в эксплуатацию в столичном районе Якиманка, заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Корпус 1 стал последним жилым зданием, которое было сдано в составе ЖК. Дом с собственной коммерческо-бытовой инфраструктурой расположен на благоустроенной территории. На данный момент специалисты комитета оформили всю необходимую разрешительную документацию, и застройщик может начинать процедуру передачи ключей жильцам", – сказал он.

Жилой комплекс Sky House расположен по адресу улица Мытная, владения 40–44. Корпуса 2, 3 и 4 были достроены и сданы в эксплуатацию в 2020–2022 годах. Общая площадь четырех домов составляет 75 832 квадратных метра – это 539 квартир. Техническим заказчиком работ по окончании строительства объекта выступила компания Capital Group.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, ввод в эксплуатацию последнего корпуса ЖК позволит исключить его из дорожной карты проблемных объектов.

"Площадь 29-этажного дома – около 23,5 тысячи квадратных метров, он рассчитан на 140 квартир. Квартиры в доме получат 46 граждан, заключивших ДДУ с застройщиком-банкротом ООО "ОЛТЭР". Всего же в четырех корпусах, согласно "Дорожной карте", зарегистрировано 277 обманутых дольщиков", – сказала она.

Строительство ЖК Sky House началось в 2008 году. Сроки реализации проекта неоднократно переносились. Долгие годы комплекс оставался единственным жилым долгостроем в центре Москвы. В 2019 году Арбитражный суд Подмосковья признал застройщика ООО "ОЛТЭР" банкротом. Тогда же Capital Group взяла на себя обязательства по достройке проблемного объекта.

Войстратенко отметил, что после возобновления строительных работ на объекте были проведены все необходимые проверки и исследования.

"По поручению мэра Москвы комитет уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. К проверкам привлекались специалисты центра экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований", – сказал он.

Пятова уточнила, что передача квартир в корпусе 1 дольщикам начнется после проведения комплекса процедур, предусмотренных законом о банкротстве.

Ранее сообщалось, что в Москве строят пять ледовых арен общей площадью около 80 тысяч квадратных метров. По словам Войстратенко, для развития таких зимних видов спорта, как хоккей и фигурное катание, в городе создается вся необходимая инфраструктура. Отмечается, за 12 лет в столице появились около 170 спортивных объектов.

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