Бочкарев заявил, что с 2011 года в Москве помогли более чем 25 тыс обманутых дольщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 2011 года в Москве удалось решить проблемы 25 487 обманутых дольщиков. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, таких показателей удалось достичь благодаря компенсационным мероприятиям и вводу в эксплуатацию 233 проблемных домов.

Бочкарев добавил, что каждый объект требует индивидуального подхода в вопросах оформления документации, подключения коммуникаций, физической работы на стройплощадках и взаимодействия с дольщиками.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в столице продолжается активная работа по реализации прав пострадавших.

"На сегодняшний день общая площадь введенных с 2011 года проблемных домов составила свыше 2,3 миллиона квадратных метров", – уточнила Пятова.

По ее словам, власти решили предоставить субсидию Московскому фонду защиты прав дольщиков, который заканчивает строительство некоторых проблемных жилых домов за счет средств городского бюджета. Благодаря выделению субсидии в размере 19,5 миллиарда рублей получится достроить ряд ЖК в границах "старого" города и на территории ТиНАО.

"Тем самым мы восстановим права более чем двух тысяч пострадавших граждан, которые в течение нескольких лет ждут свое законное жилье", – сказала Пятова.

Ранее сообщалось, что в Москве ввели в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса Sky House, строительство которого началось в 2008 году. ЖК расположен на улице Мытной, общая площадь четырех домов составляет 75 832 квадратных метра – это 539 квартир.

После начала строительства жилого комплекса сроки реализации проекта неоднократно переносились. Долгие годы комплекс оставался единственным жилым долгостроем в центре Москвы.



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