Более 16,5 млн человек посетили музеи Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2022 году музеи Москвы посетили 16,7 миллиона человек, что стало самым высоким показателем за последние 30 лет. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Предыдущий максимум был зафиксирован перед пандемией коронавируса, в 2019 году. Тогда московские музеи посетили 15,3 миллиона человек. Распространение инфекции привело к снижению посещаемости музеев до 7,7 миллиона человек.

"В 2022 году на выставках и экскурсиях побывали 16,7 миллиона москвичей и туристов. Самым посещаемым стал музей-заповедник "Царицыно". Он привлек больше двух миллионов человек. Среди лидеров также "Коломенское", "Останкино и Кусково", Дарвиновский музей и другие. Почти полтора миллиона человек приняли участие в городской познавательной акции "Московская музейная неделя", которая проводится ежемесячно в течение года", – сказала Сергунина.

Также популярной в прошлом году оказалась акция "Ночь в музее", в которой поучаствовали 360 тысяч человек. Москвичи и гости столицы посетили более 230 выставок, лекций, концертов и спектаклей.

"Каждый год с апреля по май в столице проходит программа "Дни исторического и культурного наследия Москвы". В прошлом году состоялось более 470 экскурсий и квестов. Благодаря им почти 400 тысяч горожан и туристов познакомились с памятниками архитектуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году в столице появились и новые выставочные площадки. Одной из них стала постоянная экспозиция "12 признаков живого" в павильоне "Геология" на ВДНХ. Ее создание было приурочено к 100-летию со дня основания Государственного биологического музея имени Тимирязева. Кроме того, в Московском зоопарке открылся павильон "Ластоногие". Для удобства посетителей рядом с ним оборудовали новый вход в зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная".

"В городе действуют и познавательные программы для юных горожан. Так, проект мэра Москвы "Музеи – детям" позволяет школьникам и учащимся колледжей посещать городские площадки бесплатно и узнавать новые факты из разных областей", – говорится в материале.

Также столичные власти запустили проект "Учебный день в музее", с помощью которого учителя могут проводить тематические занятия прямо в выставочных залах. В последних двух проектах в 2022 году приняли участие более 600 тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества дети до 14 лет и мужчины смогут бесплатно посетить Музей главных оружейных реликвий армии. Для посетителей проведут спортивные соревнования, мастер-классы по сборке и разборке оружия и праздничный концерт.



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