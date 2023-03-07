Автоэксперт рассказал о последствиях проезда дорожных ям на торможении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неаккуратный проезд ям может привести к скрытым повреждениям автомобиля, которые будут заметны по посторонним стукам и шумам. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на вице-президента "Национального автомобильного союза" Яна Хайцеэра.

"Основной удар при проезде ям приходится на детали подвески. Если водитель влетает в дорожную неровность при торможении, когда пружины сжаты, это особенно проблемно для деталей", – объяснил он.

По словам эксперта, также могут сломаться шаровые опоры, рычаги подвески и наконечники рулевых тяг. Удар способен нарушить углы развала и схождения колес, что повлияет на траекторию движения машины, сказал он.

"Если долго не замечать такую неисправность, она приведет, например, к повышенному износу шин и необходимости их замены", – заключил Хайцеэр.

Ранее мастер-приемщик техцентра Сергей Шабунин рассказал, что если уровень антифриза падает, а внешних признаков протечки нет, то, вероятно, жидкость остается внутри автомобиля. Чтобы исключить другие варианты, следует воспользоваться масляным щупом. Дело в том, что антифриз, смешиваясь с маслом, образует некую эмульсию, которая плохо смазывает детали, пояснил он.

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