Эксперт предупредил о риске пожара в машине из-за дефекта лобового стекла

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Из-за неоригинального лобового стекла может выйти из строя электронный блок управления двигателем, в крайнем случае это приведет к пожару. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на автоэксперта Петра Баканова.

По его словам, такое может случиться и с оригинальными стеклами плохого качества, которые пропускают воду.

"Очень часто многие электронные блоки управления, в том числе ЭБУ, находятся около моторного щита автомобиля или внутри передней панели. Если лобовое стекло было заменено на кривое, со временем в районе дефекта, где герметик соединен с кузовом, образуется протечка и вода во время дождя начнет капать на электронные компоненты или проводку", – заявил Баканов.

Он добавил, что водитель может даже не заметить этого. Если вовремя не устранить проблему, произойдет короткое замыкание, что приведет к возгоранию. Специалист не рекомендовал приобретать дешевое и некачественное лобовое стекло. Кузов машины очень подвижен, что оказывает давление на стекла. Если они тонкие, то могут быстро лопнуть.

Ранее Баканов назвал Москву и Санкт-Петербург городами, где машины ржавеют быстрее всего. По его мнению, там кузовы автомобилей чаще приходят в негодность. В других частях РФ с чистым снегом автомобили сохраняются намного лучше, считает он.

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