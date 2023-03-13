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Курс доллара впервые с начала марта опустился ниже 75 рублей. Такие сведения приводятся в ходе торгов на Мосбирже.

По состоянию на 14:21 по московскому времени американская валюта достигла отметки в 74,92 рубля.

Одновременно с этим на 1,27% снизился и курс евро. Европейская валюта в моменте торговалась на уровне 79,98 рубля.

В феврале преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владислав Гинько оценил прогноз о возможной "смерти" доллара в течение 10 лет. По мнению эксперта, недовольство валютой в первую очередь высказывают экономисты внутри страны.



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