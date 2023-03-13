Аналитик предупредил о возможности полного запрета на перевод валюты в другие страны

Фото: depositphotos/smallblackcat

Аналитик Владислав Антонов предупредил россиян о том, что нужно готовиться к возможному полному запрету на переводы иностранной валюты за границу. Об этом сообщает News.ru.

Реагируя на новости о том, что система переводов Золотая Корона прекратила работать с картами Сбера, Альфа-Банка и "Тинькофф". Антонов отметил, что недружественные страны будут и дальше настаивать на соблюдении введенных ограничений.

"Недружественные страны продолжат настаивать на соблюдении санкций против российских банков, а "Райффайзен" поднял минимальную сумму для переводов в валюте в два раза", – говорит он.

А для тех, кто хочет продолжить работу с переводами денег за границу, Антонов посоветовал использовать криптовалюту.

"Криптовалютные площадки расположены во многих странах мира, поэтому для переводов используют стейблкоины (цифровые валюты, курсы которых жестко привязаны к курсу доллара)", – добавил аналитик.

Ранее банк "Тинькофф" перестал производить денежные переводы в Турцию. Как сообщил сам банк, из-за введенных санкций SWIFT-переводы замораживаются банком-контрагентом. В связи с этим банк решил временно приостановить осуществление переводов.



Binance запретила россиянам сделки с долларами и евро через P2P-сервис

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!