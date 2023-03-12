Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть – СМИ

Фото: AP Photo/Manish Swarup

В Индии приняли решение не нарушать западные ограничения против России и соблюдать потолок цен на нефть РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, власти Индии попросили банки и трейдеры соблюдать требования. Официально заявлений о поддержке санкций не было.

"Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть в 60 долларов", – отмечается в сообщении.

Авторы материала подчеркнули, что Индия организовала дискуссии с США и странами "Большой семерки".

До этого СМИ писали, что нефтяные сделки между Россией и Индией в другой валюте стали для доллара угрозой, подрывающей его многолетнее господство на мировом рынке.

Говорилось, что платежи за нефть в дирхамах могут ужесточить санкции США и Великобритании против МТС-банка в Москве и Абу-Даби. Банк являлся оператором части платежей за нефть.

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