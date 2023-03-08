Нефтяные сделки между РФ и Индией подрывают господство доллара – СМИ

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Нефтяные сделки между Россией и Индией в другой валюте стали для доллара угрозой, подрывающей его многолетнее господство на мировом рынке. Об этом сообщает Reuters.

После введения ценового потолка на российскую нефть основным рынком сбыта топлива для РФ стала Индия. Однако осуществляться сделки стали не в долларах, как было ранее, а в рублях или индийских дирхамах.

В материале издания указывается, что платежи за нефть в дирхамах могут ужесточить санкции США и Великобритании против МТС-банка в Москве и Абу-Даби. Банк являлся оператором части платежей за нефть. Однако, несмотря на это, собеседник агентства в индийской нефтеперерабатывающей компании заявил, что страны продолжат осуществлять сделки, но уже другими способами.

"В настоящее время правительство не просит нас прекратить покупать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что будет найден альтернативный механизм оплаты в случае блокировки существующей схемы", – сообщил он.

Некоторое время сделки по нефти осуществлялись в долларах. Как указывала платежная система SWIFT, в январе 2023 года доля доллара в международных платежах составила 40%.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что доллар достигнет отметки в 200 рублей только в условиях, если экономика РФ будет полностью разрушена. Однако в настоящее время условий для роста доллара до подобного показателя нет, заявил специалист.



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