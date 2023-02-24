СМИ сообщили о "куче миллиардов", застрявших у иностранцев в России

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В России находятся принадлежащие иностранным инвесторами "миллиарды долларов", которые оказались под санкциями и не могут быть выведены из страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документам, владельцами средств являются крупные зарубежные компании, в том числе PMorgan Asset Management и Schroders Plc. Компании не успели вывести дивиденды по акциям, проценты по облигациям и другим активам до начала спецоперации.

Компания GAM Investment Management сообщила агентству, что не намерена возвращать средства из-за санкций. Однако Morgan Lewis & Bockius предпринимает попытки для возврата части средств путем их многоэтапного перевода на счета инвесторов в дружественные России страны.

Ранее Центробанк допускал возможность компенсации замороженных в РФ активов. В середине прошлого года на подобных счетах западных компаний объем средств превышал 280 миллиардов рублей.

До этого стало известно, что сумма замороженных российских активов в Евросоюзе составляет 21,5 миллиарда евро. Несмотря на это, ЕС продолжает выявлять российские активы с целью дальнейшей блокировке. Также в европейских странах по-прежнему ищут пути легализации процесса по передаче российских замороженных активов Украине.



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