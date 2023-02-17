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13:40

Экономика

Евросоюз заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Общая стоимость активов российского бизнеса и физических лиц, замороженных в Евросоюзе к настоящему моменту, оценивается в 21,5 миллиарда евро, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Об этом сообщает ТАСС.

"К настоящему моменту мы уже заморозили 21,5 миллиарда евро денег российских компаний и олигархов", – сказал он.

По словам Рейндерса, ЕС продолжает поиск и заморозку активов российских компаний и физлиц, а также пытается найти правовое основание для передачи этих ресурсов Киеву.

Ранее премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что ЕС намерен создать специальную группу для дальнейшего анализа условий использования замороженных российских активов.

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Сюжет: Санкции
экономика

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