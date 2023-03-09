Экономист рассказал, как на РФ повлияет полный отказ от поставок в недружественные страны

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Экономист Антон Любич рассказал, что будет, если российская сторона полностью прекратит поставки ресурсов в недружественные страны. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт объяснил, что мировая экономика рассчитана на конкретное количество товаров и услуг. Для того чтобы их обеспечить, нужны ресурсы.

Если Россия не будет поставлять газ в европейские страны, это будет делать другое государство. По мнению Любича, им может быть Катар. А значит тем, кто сейчас закупает газ у Катара, придется искать новых поставщиков. Эти страны могут обратиться к РФ. Получается, что российская сторона будет продавать те же ресурсы, только другим покупателям.

"Это приведет к существенному пересмотру цен. Технически это реализуемо, практически это приведет к тому, что мы будем продавать тем, кому мы не хотели бы продать по экономическим мотивам. То есть будем продавать дешевле или платить за доставку больше", – отметил он.

Кроме того, экономист указал на то, что для поставок на Восток нужно будет прокладывать газопровод или обеспечить соответствующие терминалы. Для этого потребуется найти финансовые средства и исполнителей с уже имеющимися технологиями.

Однако сложности возникнут уже на этапе производства труб, считает Любич. В России необходимо построить заводы, которые будут на этом специализироваться, а также разработать собственные технологии по сжижению газа. На реализацию задуманного необходимо время и инвестиции.

"К сожалению, эта задача не решается без существенных издержек, исчисляемых десятками процентов ВВП за короткий период", – резюмировал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость ЕС от российских газа и нефти осталась в прошлом. Она отметила, что за последние восемь месяцев поставки энергоносителей из РФ сократились на 80%, однако эту проблему удалось решить в том числе благодаря поставкам из США и Норвегии.

Также сообщалось, что Европейский союз планирует в апреле объявить тендер на поставки газа в надежде обеспечить импорт энергоносителей по ценам ниже текущих.



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