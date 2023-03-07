Экономист спрогнозировал снижение товарооборота из России в ЕС минимум в три раза

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В 2022 году товарооборот России и Евросоюза достиг максимального значения за последние восемь лет. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что таких рекордов не стоит ждать в ближайшее время.

"Тот рекорд, который был поставлен, – первое и последнее такое достижение, потому что в этом году точно товарооборот с Евросоюзом сократится раза в три против прошлогодних показателей, а может, и больше", – спрогнозировал эксперт во время разговора с телеканалом "360".

Зубец считает, что показатели 2022 года больше зависели от результатов экстренных поставок нефти и газа. Особенно активно энергоресурсы экспортировались в Евросоюз во второй половине года.

"Объем поставок и товаров резко вырос просто потому, что, во-первых, цены были высокими, во-вторых, было понятно, что начинается эмбарго, и европейские компании старались закупать по максимуму топливо вперед", – заявил Зубец.

Эксперт добавил, что во второй половине года ситуация начала меняться и в период с января по февраль показатель совокупного экспорта в Европу начал падать "условно на две трети". Также экономист напомнил о том, что сейчас поставлять топливо в страны Евросоюза можно только через посредников, например через Северную Африку.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявлял, что отказ ФРГ от российского газа не останется без последствий. Он напомнил, что в начале прошлого года поставки газа из РФ составляли более половины снабжения страны.



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